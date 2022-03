Mindestens ein Fall von Vogelgrippe im Landkreis Böblingen

Im Landkreis Böblingen ist vergangene Woche ein Fall von Vogelgrippe aufgetreten. Bei einem toten Wildvogel, einer Graugans, die im Bereich der A81 Sindelfingen-Ost gefunden wurde, ist durch das Untersuchungsamt in Stuttgart das Virus festgestellt worden, teilte das Landratsamt am Montag mit. Weil sich in der Umgebung der Fundstelle keine Nutztierhaltung befindet, hat das zuständige Veterinäramt zunächst auf weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe verzichtet. Zwischenzeitlich sind aber weitere Tiere tot aufgefunden worden, die sich höchstwahrscheinlich mit dem Virus infiziert haben. Die Untersuchungen laufen. Die Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt, ist eine in den meisten Fällen tödlich verlaufende Virus-Erkrankung für die meisten Vogelarten. Wo sie auftritt, muss sie von Amts wegen mit rigiden Mitteln bekämpft werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Eine Gefährdung der Gesundheit für Menschen durch die Vogelgrippe besteht derzeit nicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Es rät vorsorglich, dass Vogel- und Geflügelhalter ihre Tiere in den Ställen lassen sollen.