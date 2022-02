per Mail teilen

Vivien Betz privat

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Moving pictures – open minded.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

From the Länd, weg gewesen und jetzt wieder unterwegs für the Länd.

Kaffee oder Tee?

Tee immer, Kaffee schwarz.

Buch oder CD?

Definitiv Buch.

Sprint oder Marathon?

Sprint! Alles auf den Punkt gebracht.

Berge oder Meer?

Gerne Berge, und dann mit See, Sonne & Sicht.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Vesper, am liebsten vegetarisch.

Glas halbvoll oder halbleer?

Ganz klar halbvoll.