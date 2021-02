Im Landkreis Göppingen ist in sieben Coronaproben die englische Virusvariante nachgewiesen worden.

Das teilte das Landesgesundheitsamt am Dienstagnachmittag der zuständigen Behörde im Landkreis mit. In mehreren Fällen bestehen Kontakte zu einem größeren Ausbruchsgeschehen der Virusmutation in Ulm. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat weitere verschärfte Quarantänemaßnahmen für die Kontaktpersonen der betroffenen Personen verordnet.