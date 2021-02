Als Berufstätiger einen Behördengang zu erledigen, war schon vor Corona schwierig. Mit Abstandsgebot in der Pandemie ist es für alle Beteiligten schwieriger geworden. Das Winterbacher Rathaus (Rems-Murr-Kreis) bietet nun Abhilfe.

Der Winterbacher Bürgermeister Sven Müller im Video-Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Ab sofort können auch Bürgerinnen und Bürger Video-Beratungen im Rathaus vereinbaren. SWR Katharina Kurtz

Seit dem 1. Februar können Bürgerinnen und Bürger im Winterbacher Rathaus Video-Termine vereinbaren. Sie müssen sich vorher telefonisch melden und bekommen dann zum vereinbarten Zeitpunkt eine E-Mail zugeschickt. Drei Klicks später steht die Video-Verbindung.

Noch nicht alles geht per Video-Schalte

Bürgermeister Sven Müller erklärt, dass es in den Video-Gesprächen besonders um Beratungen geht: "Zum Beispiel können Kindergartenanmeldungen zusammen ausgefüllt werden." Das nötige Dokument wird dann über den Bildschirm geteilt. Nur die Unterschrift muss noch von Hand gesetzt werden. Das Formular wird also ausgedruckt, unterschrieben und dann per Post ans Rathaus geschickt. Allerdings sei nicht jeder Behördengang per Video-Schalte möglich, so Müller. "Weil natürlich in manchen Bereichen ein persönliches Erscheinen notwendig ist." Zum Beispiel für einen Personalausweis.

Testphase soll zwei Monate dauern

Die Video-Termine im Winterbacher Rathaus sind ein Pilotprojekt, das zunächst zwei Monate dauern soll. Technikpartner ist der Netzbetreiber Netze BW, der das Videosystem erdacht hat und nun Kommunen zum Testen anbietet. "Das System ist sehr sicher", erklärt Alexander Weihler von Netze BW. Es basiere auf einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Eine sichere Kommunikation und der Datenschutz seien gewährleistet. Der Netzbetreiber will weitere Kommunen für seine Videotechnik gewinnen - laut Weihler habe die Gemeinde Kernen (Rems-Murr-Kreis) bereits zugesagt.

Virtuelles Rathaus bald auch in Kernen

Bürgermeister Sven Müller könnte sich für die Zukunft - nach Corona - sogar vorstellen, mithilfe der Video-Telefonate auch Abendtermine für Bürgerinnen und Bürger anzubieten. "Man könnte beispielsweise einen Nachmittag unserer Öffnungszeiten reduzieren und dafür Termine am Abend anbieten." Doch noch ist das Zukunftsmusik. Ob die Video-Beratungen in den regulären Service des Winterbacher Rathauses aufgenommen werden, hängt von der Resonanz der Bürger ab und auch davon, wieviel Geld die Netze BW künftig für das System verlangen wird.

Grundsätzlich zeigt sich Bürgermeister Müller für die Digitalisierung offen: "Andere Länder in Europa sind da schon viel weiter und da haben wir in Deutschland noch Nachholbedarf." Müller betont aber auch ausdrücklich, dass er die Video-Schalten nur als Ergänzung sehe. Wer nach der Pandemie weiter den persönlichen Kontakt suche, könne jederzeit weiterhin ins Rathaus kommen.