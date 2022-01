Der traditionelle Neujahrsempfang in Waiblingen fällt am Sonntag in seiner gewohnten Form aus. Stattdessen wird der diesjährige „virtuelle Bürgertreff“ amn Abend um 19 Uhr auf der homepage der Stadt Waiblingen online über die Bühne gehen. Für den scheidenden OB Andreas Hesky wird es der letzte Neujahrsempfang sein. Er bedauert in einer Mitteilung, dass dabei auf persönliche Begegnungen verzichtet werden muss.