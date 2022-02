Mit antiviralen Filtern in Bussen gegen Bakterien und Viren

Seit 2020 setzen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) in all ihren Bussen Luftfilter ein. Jetzt seien die Filter noch einmal verbessert worden und auch gegen Bakterien und Viren, so die SSB. Die Aktivkohlefilter hätten bisher nicht nur sogenannten Grobschmutz und Partikel aus der Luft geholt, sondern gleichzeitig auch Stickoxid reduziert. Dies geschehe durch eine Silber-Ionen-Beschichtung. Diese Filter seien noch einmal ertüchtigt worden, so die SSB in einer Mitteilung. Die Wirkung gegen Bakterien und Viren sei jetzt auch von unabhängigen Instituten nachgewiesen worden. Diese neu entwickelten antiviralen Filter passen in die vorhandenen Klimaanlagen der Busse. Alle Fahrzeuge sollen damit ausgerüstet werden.