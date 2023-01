Narren feiern beim 40. Landestreffen in Steinheim an der Murr

Endlich wieder feiern, sagen die Narren. In Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) findet an diesem Wochenende das 40. Landesnarrentreffen statt. Auftakt war am Samstag pünktlich um 12:11 Uhr.

Das 40. Landesnarrentreffen steigt an diesem Wochenende in Steinheim an der Murr. Nach zwei Jahren Corona-Pause hebt sich damit der Freudenpegel bei den Narren. Die fünfte Jahreszeit wurde deshalb in diesem Jahr unter dem Motto "Alle guten Dinge sind drei" veranstaltet. Wobei das Winken und in die Kamera lächeln nur der Anfang war. Umzug mit 4.000 Teilnehmenden am Sonntag Eröffnet wurde die Feier traditionell mit dem gemeinsamen Essen der Narrensuppe. Im Anschluss fand der Sternenmarsch zum Marktplatz statt. Dort wurde der Narrenbaum aufgestellt. Nach dem Gottesdienst soll der Narrenball und eine Narrenparty die Stimmung noch mehr anheizen. Aus dem ganzen Land sind Närrinnen und Narren zu der Großveranstaltung angereist. Das Highlight ist der Umzug am Sonntag. Dafür haben sich 90 Gruppen mit circa 4.000 Teilnehmenden angekündigt.