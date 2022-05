per Mail teilen

Eine Fräsmaschine hat einen Brand mit einer Viertelmillionen Euro Schaden im Kreis Böblingen ausgelöst. Teile einer Industriehalle in Rennigen hätten gebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Brand am Vortag wurde niemand verletzt. Vermutlich entzündeten sich Späne durch einen Funkenflug der Fräse. Die Polizei schließt nicht aus, dass jemand die Maschine falsch bedient hat.