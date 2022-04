Ein vierjähriges Mädchen ist am Vormittag in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) beim Spazierengehen in die Rems gestürzt. Ihre Mutter versuchte, die Tochter aus dem Fluss zu ziehen. Es gelang ihr zunächst aber nicht. Aufmerksame Passanten, die die Situation beobachtet hatten, halfen den beiden schließlich aus dem Wasser. Das Mädchen wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.