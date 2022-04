per Mail teilen

Bei einem Unfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) sind am Montagmorgen vier Menschen teils schwer verletzt worden. Laut Polizei hat ein 75-jähriger Autofahrer beim Einbiegen auf eine Vorfahrtsstraße ein dort fahrendes Auto übersehen. Mehrere Rettungsteams versorgten die Verletzten und brachten sie in umliegende Krankenhäuser.