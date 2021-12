Vier Handwerksgesellen der Region unter Deutschlands Besten

Die Azubi-Elite des deutschen Handwerks wird am morgigen Freitag in Berlin geehrt. Vier Gesellen aus der Region Stuttgart sind deutschlandweit die Besten. Wie die Handwerkskammer Stuttgart mitgeteilt hat, ist Leonard Stier aus Ludwigsburg Deutschlands bester Orgel- und Harmoniumbauer. Paul Keller aus Pleidelsheim hat als Glaser in der Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau seine Branche dominiert. Als sogenannter Metallbildner hat Luca Brock aus Deggingen im Landkreis Göppingen die Jury am meisten überzeugt. Im Ausbildungsberuf Technischer Modellbauer schnitt Sebastian Homolka aus Leinfelden-Echterdingen am besten ab. Und Glasergeselle Paul Keller aus Pleidelsheim hat im Bundeswettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ gesiegt.