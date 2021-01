Das schöne Winterwetter hat am Wochenende wieder viele Menschen auf Ski- und Rodelhänge in der Region Stuttgart gezogen. Auf der Skipiste in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) seien etwa 200 Menschen gewesen, so ein Polizeisprecher. Auch der Hang in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) sei gut besucht gewesen, daher sei die Zufahrt zum Parkplatz am Sonntagvormittag gesperrt worden. Insgesamt habe es aber keine gravierenden Corona-Regel-Verstöße gegeben. Viel los war auch auf einer Piste in Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen). Viele Ausflügler zog es außerdem nach Böhmenkirch, Wiesensteig und Donzdorf (Kreis Göppingen): Auch dort haben sich die Menschen laut Polizei überwiegend an die Corona-Regeln gehalten.