Mehrere Verletzte bei Unfällen in Stuttgart und Geislingen

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Bad Cannstatt sind am Montagmorgen vier Menschen verletzt worden. In Geislingen wurden in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt.

Bei diesem Verkehrsunfall in Stuttgart-Bad Cannstatt wurden vier Menschen verletzt. 7Aktuell.de

Gegen 7 Uhr am Montagmorgen krachte es an einer Kreuzung in der Daimlerstrasse in Stuttgart-Bad Cannstatt. Zwei Autos kollidierten dort. Einer der Wagen krachte in eine Hauswand, der andere streifte ein geparktes Auto. Vier Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Vermutlich hatte einer der Autofahrer die Vorfahrt missachtet. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Unfallursache vermutlich Missachtung der Vorfahrt

Die Missachtung der Vorfahrtsregel war vermutlich auch die Ursache eines Verkehrsunfalls in Geislingen (Kreis Göppingen) am späten Sonntagabend. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen ungebremst in den Kreuzungsbereich zur B10 gefahren und dort mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, das durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast krachte.

Drei Schwerverletzte und 32.000 Euro Sachschaden

Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden auch zwei Fußgängerinnen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an Fahrzeugen und Ampel auf rund 32.000 Euro.