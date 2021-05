per Mail teilen

Seit Donnerstag dürfen Restaurants in Stuttgart wieder Gäste bewirten. Wer rein will, muss genesen, geimpft oder getestet sein. Die Testzentren sind auf einen Ansturm vorbereitet.

Es weht wieder ein Wind der Freiheit durch Stuttgart. Restaurants, Hotels oder Kultureinrichtungen dürfen wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Die erwartete große Welle an Testwütigen blieb aber bisher aus, so Anna Wertenauer, die Leiterin der kommunalen Schnelltestzentren in Stuttgart.

Besser Termine für Schnelltests in Stuttgart vereinbaren

Man rechne aber in den Testzentren damit, dass es zum Wochenende, wenn das Wetter beständiger werde und auch noch mehr Restaurants wieder öffnen, eine größere Nachfrage geben könnte. Darauf sei man hier vorbereitet, so Anna Wertenauer. Trotzdem sei es ratsam, sich vorab einen Termin geben zu lassen, Kurzentschlossene müssten sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Einige Gastronomen haben auch eigene Teststationen aufgebaut, um ihren Gästen den Zugang zum Restaurant zu erleichtern. So können sich Menschen auch spontan zu Bekannten im Außenbereich dazusetzen.

Stimmung in Stuttgart ausgelassen

Schon in den ersten Stunden der Öffnungen in Stuttgart schilderten Besucherinnen und Besucher, dass die Stadt sich wie gewandelt anfühle. Die Lockerungen seien ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die Stimmung bei Gastronomen und Gästen wirkte gelöst.

Eine Stuttgarterin genießt ihren ersten Cappuccino im wiedereröffneten Café am Schlossplatz. SWR

Auch wenn einige befragte Gäste an den Tischen für ihre negative Tests kurze Zeit Schlange stehen mussten, zeigten sie sich erleichtert, dass das Testen so unkompliziert ablaufe. Auch wenn sich die Abläufe in der ersten Zeit sicher noch richtig einspielen müssen, bis dann auch wirklich alle Lokale und Geschäfte wieder offen haben, Stuttgart scheint vorbereitet zu sein.