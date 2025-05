Pendler und Reisende müssen sich im Mai wieder auf Baustellen und Schienenersatzverkehr bei der Stuttgarter S-Bahn einstellen. Die ersten Sperrungen beginnen am Freitag.

Die Deutsche Bahn arbeitet ab Freitag weiter am Digitalen Knoten und modernisiert das Streckennetz in der Region Stuttgart. Im Mai werden deshalb wieder etliche S-Bahn-Strecken gesperrt sein. Pendlerinnen und Pendler müssen dann auf Ersatzverkehr ausweichen.

Streckensperrung zwischen Weil der Stadt und Renningen

Zwischen Weil der Stadt und Renningen (Kreis Böblingen) starten diesen Freitag nachts die Weichen- und Gleisbauarbeiten, was zeitweise zu Ausfällen der S-Bahn-Linien S6 und S60 führen wird. Insgesamt soll die Strecke für den Zugverkehr laut Deutscher Bahn ab kommenden Mittwoch um 1:30 Uhr bis zum 27. Mai um 5:30 Uhr komplett gesperrt werden. Kompensiert werden die Zugausfälle mit Bussen.

Wenn die S-Bahn-Strecken gesperrt sind, heißt es für die Passagiere: Umsteigen auf Busse. Da die Ersatzverbindungen längere Fahrzeiten bedeuten können, empfiehlt die Bahn, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und nach Möglichkeit eine frühere Verbindung zu wählen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Zusätzlich sollen in den frühen Morgenstunden am 26. und 27 Mai auch am Streckenabschnitt zwischen Renningen und Leonberg keine Züge fahren und stattdessen Busse angeboten werden.

Kleine Murrbahn zwischen Backnang und Marbach durch Busse ersetzt

Ab Montag, den 12. Mai wird dann auch die kleine Murrbahn bis Samstagmorgen komplett gesperrt. Zwischen Backnang (Rems-Murr-Kreis) und Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hatte das Unwetter im vergangenen Juni so viel Schaden angerichtet, dass jetzt noch einmal ein Hang vollends gesichert werden müsse, so die Bahn. Damit die Züge wieder mit voller Geschwindigkeit fahren können, wird die Linie S4 durch Busse ersetzt. Diese fahren tagsüber laut Bahn gemäß des regulären Zugfahrplans im Halbstundentakt und abends stündlich.

Busse statt S3 zwischen Waiblingen und Backnang

Im Rems-Murr-Kreis müssen sich die Fahrgäste vom 23. Mai bis zum 13. Juni auf Nacht-Sperrungen zwischen Waiblingen und Backnang einstellen. Für die S-Bahn-Linie S3 sowie die Züge der Regionalverkehrslinien MEX19, RE90 und MEX90 ist dann kein regulärer Fahrplan möglich. Die S-Bahnen sollen auch in dem Fall durch Busse ersetzt werden.

Gleiches gilt auch für die S-Bahn-Linie S2 am 25. Mai zwischen 3:30 Uhr und 24 Uhr zwischen Waiblingen und Schorndorf. Laut Bahn sollen Busse tagsüber halbstündlich und nachts stündlich verkehren. Während der Arbeiten komme es auch zu Änderungen im Regionalverkehr bei den Linien RE1 und MEX13, worüber der Anbieter Arverio Baden-Württemberg online informieren soll.

S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende nach Himmelfahrt gesperrt

Am Wochenende von Himmelfahrt, von 31. Mai bis zum 2. Juni, wird außerdem die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Stuttgart-Schwabstraße und Vaihingen gekappt. Betroffen sind von den Arbeiten an der Digitalisierung des Eisenbahnknotens in Stuttgart dann in Teilabschnitten die Linien S1, sowie die Flughafen-Linien S2 und S3. Die Fahrten sollen durch Busse kompensiert werden, so die Bahn.

Digitaler Knoten Stuttgart Der sogenannte Digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Bisher wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt und diese durch Signale voneinander getrennt.

Eingleisiger Betrieb am Bahhof Esslingen-Mettingen

Wegen der Bauarbeiten am S-Bahnhof in Esslingen-Mettingen können die Züge der Linie S1 noch bis zum 26. Juli zwischen Obertürkheim und Esslingen in beiden Richtungen jeweils nur auf einem Gleis fahren. Wegen der eingleisigen Streckenführung fahren die Züge der S1 so lediglich im Halbstundentakt und werden teilweise durch Züge der S11 zum Viertelstundentakt ergänzt.

Zeitpuffer einplanen und online im Voraus informieren

Wie ein Sprecher der Bahn mitteilt, könne es darüber hinaus vor allem in den Abend- und Nachtstunden im Stuttgarter S-Bahn-Netz zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen. Da die Verbindungen mit den Ersatzbussen oft mit längeren Fahrzeiten verbunden sind, empfiehlt die Bahn, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und sich vor Fahrtantritt auf der Website der Bahn oder in der App über die aktuellen Verbindungen zu informieren.