Immer mehr ukrainische Geflüchtete in Notaufnahmen

Im Klinikum Stuttgart werden immer mehr ukrainische Geflüchtete behandelt. Der medizinische Leiter des Klinikums, Jan Steffen Jürgensen, sieht vor allem eine zusätzliche Belastung der Notaufnahmen. In den letzten Tagen seien dort vermehrt Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Suche nach medizinischer Hilfe aufgetaucht. Diese hätten noch keinen Hausarzt und seien auch nicht vertraut mit den ambulanten System in Deutschland, so Jürgensens Beobachtung. Häufig hätten die Ratsuchenden simple Anliegen - wie auf der Flucht verlorene Tabletten oder vorbestehende Leiden. Im Klinikum Stuttgart erwarte man, dass in den kommenden Wochen noch deutlich mehr Menschen kommen und sei deshalb in enger Abstimmung mit dem Stuttgarter Gesundheitsamt. Die Aufgabe werde sein, so gut wie möglich geordnete Bahnen zu schaffen, um zu verhindern, dass die Notaufnahmen wegen falscher Inanspruchnahme überrannt werden.