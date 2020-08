Nachdem mehrere Menschen aus der kroatischen Partyhochburg Novalja zurückgekehrt waren, haben sie bei einer Feier in einem Stuttgarter Club Gäste angesteckt. Die Stadt spricht von einem "extrem sorglosen Umgang".

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt mittlerweile eine Testpflicht. Das Urlaubsziel Kroatien gilt nicht als Risikogebiet und ist somit von dieser Pflicht ausgeschlossen. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Acht Mitglieder einer Gruppe hatten sich in der kroatischen Partyhochburg Novalja auf der Insel Pag angesteckt. Anschließend besuchten sie eine private Geburtstagsfeier in einem Club in Stuttgart mit rund 40 Gästen. Dabei hätten sich 14 weitere Menschen angesteckt, bestätigte ein Sprecher der Stadt Stuttgart am Mittwochmorgen dem SWR. Die Gruppe sei im Juli nach Kroatien gereist und danach positiv auf das Virus getestet worden. Die Personen sollen Ende 20 sein. Es sei davon auszugehen, dass sie zum Zeitpunkt der Geburtstagsfeier am 1. August noch nichts von ihrer Infektion wussten. Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass zwei weitere Partygäste und eine Kontaktperson, die nicht bei der Feier war, positiv getestet worden sind.

"Extrem sorgloser Umgang" mit der Pandemie

Die Zahl der Infizierten kann sich nach Angaben der Stadt noch erhöhen, weil noch weitere Kontaktpersonen ermittelt werden und Testergebnisse abgewartet werden müssten. Von den bislang rund zwei Dutzend Infizierten kommt etwa die eine Hälfte aus Stuttgart, die andere aus dem Umland. Es handele sich um einen extrem sorglosen Umgang mit der Corona-Pandemie. Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) warnte:„Wir leben in einer Pandemie, das Virus macht keinen Urlaub. Die Lockerheit Einiger kann zu einem Lockdown für Alle führen.“

BM Schairer will notfalls Betriebe schließen

Bürgermeister Schairer hat die Stuttgarter Gastronomen angeschrieben und dringend ermahnt, die Vorgaben der Corona-Verordnung einzuhalten. Die Stadt erreichten immer wieder Hinweise, dass es zum Teil schwerwiegende Verstöße gegen die Verordnung gebe. Schairer kündigte an, dass die Stadt ihrer Verpflichtung zum Schutz der Bürger nachkommen und gegen Missachtung der Vorschriften "mit der gebotenen Härte des Rechts - erforderlichenfalls bis hin zur Schließung einzelner, grob regelwidrig geführter Betriebe" vorgehen werde.

Elf Infizierte aus Donzdorf nach Abifahrt

Bereits Anfang August hatten sich in Novalja neun Schüler aus Donzdorf (Kreis Göppingen) mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen ist die Zahl der Erkrankten auf elf gestiegen.