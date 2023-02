Das ist selbst für die Polizei ungewöhnlich: In Geislingen haben Unbekannte am Dienstag mehr als 30 Autos beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

In Geislingen (Kreis Göppingen) wurden am Dienstag viele Fälle von demolierten Autos angezeigt. Der erste Fall wurde gegen vier Uhr am frühen Morgen gemeldet. Ein Autofahrer rief bei der Geislinger Polizei an, um sein beschädigtes Auto zu melden. Unbekannte hatten im Stadtteil Altenstadt die Reifen an seinem Fahrzeug zerstochen. Danach standen die Telefone im örtlichen Polizeirevier nicht mehr still. Bis zum Mittag meldeten sich mehr als 30 weitere Betroffene.

Zerstochene Reifen und eingeschlagene Fensterscheiben

Alle Autos, die der Polizei in Geislingen gemeldet wurden, waren an zwei Straßen im Stadtteil Altenstadt beschädigt worden. Entweder wurden Reifen zerstochen oder Fensterscheiben eingeschlagen. Ob auch Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.