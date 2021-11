Viele Ausbildungsstellen nicht besetzt

Viele Ausbildungsstellen in Stuttgart bleiben unbesetzt. Ein Grund: Corona. Das teilte die Agentur für Arbeit mit. Als Grund dafür vermutet die Agentur für Arbeit Stuttgart, dass aufgrund der Pandemie die Berufsberater und Berufsberaterinnen der Arbeitsagentur nicht so präsent an Schulen hätten sein können, wie es notwendig gewesen wäre. Insgesamt blieben mehr als 700 Ausbildungsstellen in der Region Stuttgart unbesetzt. Damit gibt es - wie in den Vorjahren auch schon - immer noch deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber und Bewerberinnen. Auch die Zahl der Ausbildungsstellen seien weniger geworden, hieß es weiter bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart.