Die Corona-Pandemie hat dem baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink zusätzliche Arbeit beschert. Ob es um rechtskonforme Videokonferenzen im Schulbetrieb oder Gästelisten in Restaurants ging - seine Stuttgarter Behörde musste im vergangenen Jahr verstärkt Fragen des Datenschutzes klären. Die Zahl der Beschwerden ist nach Brinks Angaben von 3.800 im Jahr 2019 auf 4.800 im vergangenen Jahr angestiegen. Die gemeldeten Datenpannen wuchsen von rund 2.000 auf mehr als 2.300. Mit 1,24 Millionen Euro Bußgeld traf es die AOK am härtesten. Sie hatte bei Gewinnspielen die Daten von mehr als 500 Teilnehmern zu Werbezwecken missbraucht. In diesem Jahr steht unter anderem der VfB Stuttgart mit seiner Datenaffäre im Fokus. Laut Brink könnten dem VfB Bußgeld in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro drohen.