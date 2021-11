Ärger um Corona-Impfungen: lange Schlangen, Verunsicherung und Frust

Ob für die Erstimpfung oder das Boostern - der Andrang auf mobile Corona-Impfangebote ist groß. Viele stehen stundenlang an - manche werden trotzdem abgewiesen. Das sorgt für Ärger.

Wenn in der Region Stuttgart irgendwo ein mobiler Impfbus auftaucht, sind die Warteschlangen längst da. Manche stehen stundenlang in der Kälte, um sich ihre Impfung möglichst schnell abzuholen. Angesichts steigender Inzidenzen eine Booster-Impfung oder die Erstimpfung, um auch wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Für viele ist die Warteschlange vor dem Impfbus die schnellste Variante. Denn inzwischen sind viele Arztpraxen mit Impfungen mehr als ausgelastet.

"Davor habe ich mich immer testen lassen, aber dadurch, dass jetzt überall 2G ist und ich meine Freiheit wieder haben will, lass ich mich jetzt halt auch impfen - und dann ist gut endlich."

Obwohl jeden Tag Impfbusse in der Region Stuttgart unterwegs sind, ist es nicht immer so einfach, sich seinen Piks abzuholen.

Zehn Tage zu früh: Booster abgelehnt

Beim SWR melden sich immer wieder Menschen, die von teils chaotischen Situationen an den Impfbussen berichten, oder einer schlechten Organisation. Ein Mann aus dem Landkreis Esslingen berichtet von seinem Versuch, sich am Dienstag beim Impfbus in Filderstadt-Harthausen seine Booster-Impfung abzuholen. Dort kam er nicht zum Zug, weil schon zu viele vor ihm in der Schlange standen. Also fuhr er weiter in den benachbarten Ortsteil Bonlanden, wo der Impfbus drei Stunden später seine Türen öffnete. Aber auch hier hatte der Mann kein Glück, denn die Booster-Impfung gibt es erst sechs Monate nach der zweiten Impfung. Dazu fehlten ihm aber noch zehn Tage. Der Mann wurde abgewiesen.

Impfen - aber wie und wo?

In Baden-Württemberg übernehmen hauptsächlich die Arztpraxen das Impfen. Unterstützt werden sie von inzwischen 80 mobilen Impfteams des Landes Baden-Württemberg. Für jeden Landkreis ist mindestens ein solches Impfteam zuständig. Darüber hinaus gibt es auch noch Angebote anderer Anbieter. Teilweise haben die Kommunen mit ansässigen Ärzten eigene Impfaktionen organisiert. Der Landkreis Böblingen hat beispielsweise seine Testzentren, die als Böblinger Modell bundesweit bekannt wurden, vor einer Woche zu Impfzentren erweitert. Wer sich online an einem der fünf Standorte im Landkreis registriert, bekommt ein festes Zeitfenster für die Impfung. Einen Überblick über die Impfangebote in den Landkreisen bieten oftmals die Internetseiten der Landratsämter.

Booster nach sechs Monaten möglich

Viele Menschen sind verunsichert, weil öfters darüber gesprochen wird, dass die Boosterimpfungen so früh wie möglich gegeben werden sollen. Beim baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration heißt es dazu, grundsätzlich könnten sich alle Menschen einen Booster holen, wenn die Zeiträume (sechs Monate) eingehalten würden. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson sei eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen möglich. Das Boostern sei ein zentraler Baustein im Kampf gegen die Pandemie im Herbst und Winter.

Land kündigt Impfoffensive an

Am Donnerstag hat die baden-württembergische Landesregierung eine "Impfoffensive" angekündigt. So sollen die mobilen Impfteams künftig von derzeit 80 auf 155 aufgestockt werden. Zudem ist in jedem Stadt- und Landkreis geplant, wieder feste regionale Impfstützpunkte einzurichten, hieß es in einer Mitteilung.