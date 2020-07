Die Stadtverwaltung schlägt dem Stuttgarter Gemeinderat Videoüberwachung in bestimmten Bereichen der City vor. Allerdings soll die Überwachung zeitlich begrenzt werden.

Nachts an Wochenenden sollen von 20 bis 6 Uhr die neuralgischen Straßen, Plätze und Ecken überwacht werden, so der Vorschlag von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und seiner Verwaltung. Damit soll Stuttgart auf die Gewaltexzesse vom Juni reagieren.

Hotspots in der Innenstadt

Empfohlen sind 30 Kameras. Sie sollen jeweils in Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag aktiv sein. Überwacht werden sollen Teile der Stuttgarter Innenstadt: Der obere Schlossgarten, der Schlossplatz, der Charlottenplatz, der Hauptbahnhof und die Arnulf -Klett Passage.

In der Krawallnacht wurden Schaufenster von Schuhgeschäften eingeschlagen und diese geplündert. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Potentielle Straftäter abschrecken"

OB Kuhn betonte, dass die Videoüberwachung die Polizei in ihrer Arbeit an den Orten, wo es erforderlich sei, unterstütze. Künftig könne die Polizei kritische Situationen frühzeitig erkennen und schnell eingreifen. "Außerdem hat die Überwachung Signalwirkung, weil sie potentielle Straftäter abschreckt", so Kuhn weiter.

Auch die Fensterscheiben dieses Ein-Euro-Ladens wurden eingeschlagen. dpa Bildfunk picture alliance/ Julian Rettig/ dpa

Sicherheitsgefühl stärken

Hierbei handele es sich nach Auskunft des OB um einen Aspekt aus der sogenannten Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land, die nach den Ausschreitungen des 21. Juni intensiviert wurde. Dadurch solle das Sicherheitsgefühl der Bürger verstärkt werden "und öffentlichen Angstträumen entgegenwirken."

Videoüberwachung gesetzlich möglich

Grundlage für die Überwachung ist das Landespolizeigesetz, das Bild -und Tonaufnahmen von Menschen an Kriminalitätsbrennpunkten erlaubt. Hier bei handele es sich laut dem Vorschlag der Statdverwaltung um öffentlich zugängliche Orte, an denen sich aktuell die Kriminalitätsbelastung deutlich vom Rest der Stadt abhebe und wo auch weitere Straftaten befürchtet würden. Hintergrund ist die Drogenkontrolle eines Verdächtigen, nach der die Krawallnacht begann.

Datenschutzbeauftragte einbeziehen

Stuttgarts Ordungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) verwies in diesem Zusammenhang auf Raub, Körperverletzungen, Nötigung oder Stalking, wie sie - laut Kriminalstatistik - an den oben genannten Stellen in der Stuttgarter Innenstadt an Wochenenden gehäuft auftreten. Die Datenschutzbeauftragten von Stadt und Land würden bei der Ausgestaltung der Videoüberwachung beteiligt, hieß es.

Kameras für eine Million Euro

Auch Polizeipräsident Franz Lutz begrüßte den Vorstoß der Stadtverwaltung. Die Kosten von rund einer Million Euro für die Kameras sollen Stadt und Land je nach Zuständigkeit übernehmen. Die Stadt auf ihren Flächen, das Land wäre im Oberen Schlossgarten und auf dem Schlossplatz zuständig. Am Mittwoch, 29.Juli, soll der Stuttgarter Gemeinderat über das vorgelegte Konzept entscheiden.