Wegen der steigenden Anzahl an Corona-Infizierten richtet sich der Herrenberger Oberbürgermeister Thomas Sprißler (Landkreis Böblingen) mit einer Videobotschaft an die Bürger. Er bittet die Bevölkerung Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sowie eine Alltagsmaske zu tragen.

Aktuell sind in Herrenberg 7 Menschen an Corona erkrankt. Von Mitte Juni bis Mitte Juli gab es keine positiven Fälle.