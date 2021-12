Video mit Vergleich zu NS-Zeit: Waiblinger Pfarrer sorgt für Wirbel

Ein Pfarrer aus Waiblingen zieht in einem Video Vergleiche zwischen heute und dem Widerstand von Christen in der Nazizeit. Die Landeskirche ist empört, aber es gibt auch Zustimmung.

Das Video eines Waiblinger Pfarrers hat zu sehr unterschiedlichen Reaktionen geführt. In Youtube wird der Theologe teils gelobt, aber nicht nur die Landeskirche findet das Video "unsäglich". (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow

Das Video ist gut fünf Minuten lang und auf dem Youtube-Kanal von Pfarrer Bernhard Elser zu sehen. Auch wenn der Theologe aus Waiblingen-Hegnach darin kein einziges Mal das Wort "Corona" in den Mund nimmt, sei der Vergleich zwischen der aktuellen Politik und der Nazidiktatur eindeutig, findet Dan Peter, der Pressesprecher der Evangelischen Landeskirche Württemberg: "Hier werden staatliche Maßnahmen, die einer Rechtsprüfung standgehalten haben, in Zusammenhang mit einem totalitären System gebracht und das ist unsäglich."

Pfarrer spricht über das Engagement von Christen in der Nazizeit

In dem Video spricht der Pfarrer über das Engagement von Christen in der Nazizeit, die sich eingesetzt hätten, um Unrecht und Leid zu verhindern. Er nimmt dabei unter anderem Bezug auf ein wichtiges Dokument der Evangelischen Kirche, die Barmer Theologische Erklärung von 1934, geht auf die Rolle des Staates ein und stellt dann den Zusammenhang zur Gegenwart her. In dem Video heißt es: "Und so erkennen wir wieder, dass eine staatliche Ordnung, die meint, sie könne die Grundrechte von fragwürdigen Kriterien abhängig machen, Gefahr läuft, den selben Fehler noch einmal zu machen."

Das Video spaltet - die Kommentare gehen weit auseinander

Der Pfarrer, der sich zuvor in anderen Videos auf seinem Kanal explizit kritisch zur Coronapolitik geäußert hatte, ruft höchst unterschiedliche Reaktionen hervor: "Meines Wissens nach seit Luther das erste mal, dass ein Kirchenmann den Mut hatte, gegen den Strom zu schwimmen und seinem Gewissen zu folgen. Großer Respekt dafür! " oder "Weiter so, einwandfrei, wahr und sehr mutig" schreiben die einen, andere kommentieren: "Ein Mensch, der Ungeimpfte mit dem schrecklichen Schicksal der Juden im NS-Reich gleichsetzt, der gehört weggesperrt." und "Traurige Zeiten für meine evangelische Kirche in Hegnach. Diese Rede spricht den Opfern der Diktatur Hohn. Mir graust es."

Die württembergische Landeskirche bringt der Fall in eine schwierige Lage, denn die Kirche kann den Fall nicht ignorieren, aber nach jetzigem Stand auch nicht disziplinarisch gegen den Pfarrer vorgehen. Pressesprecher Dan Peter: "Juristisch gesehen wird das wohl noch unter freier Meinungsäußerung laufen." Andererseits erwarte die Landeskirche auch, dass ihre Pfarrerinnen und Pfarrer nicht Verwirrung stiften und nicht die Spaltung der Gesellschaft fördern würden. Vorerst dürfe er weiterarbeiten. Derzeit laufen laut Landeskirche intern mehrere Gespräche.

Landeskirche: Video soll entfernt werden und Pfarrer sich entschuldigen

Der Pressesprecher der Landeskirche Dan Peter hofft, dass der Pfarrer "das Video sofort entfernt" und dass er sich bei Menschen, die "jetzt möglicherweise in Gesprächen auch verletzt wurden, entschuldigt". Der Pfarrer selbst wollte sich gegenüber dem SWR nicht äußern.

Benachbarte Kirchen suchen Dialog

Auf das Video und den Pfarrer angesprochen, wollen sich viele Menschen vor Ort nicht oder nur anonym äußern. Im Dorf werde über ihn geredet, heißt es. Eine Frau sagt, der Pfarrer mache Kirche lebendig und auch im Umgang mit Schülern und Konfirmanden sei er sehr gut. Ein Pfarrer einer benachbarten Kirche möchte selbst kein Interview geben, damit es nicht zu einer weiteren Verhärtung und Polarisierung komme. Doch es gebe Pläne für kritische und klärende Gespräche unter Kollegen. Ziel sei es, die Evangelische Kirchengemeinde und ihren Pfarrer "wieder ins Boot zu holen – jedoch nicht um jeden Preis".