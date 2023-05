Wer muss die Folgekosten von Deponien bezahlen? Bürger im Kreis Ludwigsburg halten ihre Gebührenbescheide für ungerecht. Deswegen hatten sie vor dem Verwaltungsgerichtshof geklagt.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim hat eine Normenkontrollklage gegen die Abfallwirtschaftssatzungen des Landkreises Ludwigsburg von 2021 und 2022 abgewiesen. Gegen diese Satzungen hatte der Initiativkreis Müllgebühren Ludwigsburg geklagt.





Die Bürgerinitiative hatte sich dagegen gewehrt, dass der Landkreis Ludwigsburg für die Nachsorge von ehemaligen Mülldeponien alle heutigen Nutzer zur Kasse bittet - unabhängig vom Verursacherprinzip. Die Begründung für die Ablehnung der Klage werde in den nächsten Wochen veröffentlicht, so der VGH in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Weitere Details sind deswegen bislang nicht bekannt.

Mehr als 90 Millionen Euro fehlen

Der Kreis Ludwigsburg hatte für die Nachsorge der Deponien Lemberg bei Ludwigsburg-Poppenweiler und Burghof bei Vaihingen-Horrheim (ebenfalls Kreis Ludwigsburg) insgesamt 33 Millionen Euro Rücklagen gebildet. Doch dieses Geld reicht nicht aus, um dort Oberflächen abzudichten, Sickerwasser zu behandeln oder die Deponien zu rekultivieren.

In einem Gutachten aus dem Jahr 2020 wurden Nachsorgekosten in Höhe von insgesamt 125 Millionen Euro errechnet. Damit fehlten dem Kreis über 90 Millionen Euro. Der Ludwigsburger Kreistag legte deshalb 2021 und 2022 Nachsorge-Rücklagen für die beiden Deponien von jeweils 3,5 Millionen Euro fest.

Streit über die Bildung von Rücklagen

Dass alle Kreisbewohnerinnen und -bewohner die sieben Millionen Euro über Müllgebühren bezahlen müssen - dagegen wehrt sich der IMLB und hatte vor dem VGH eine Klage eingereicht. Die Mitglieder der Bürgerinitiative interpretieren den Paragrafen 18 des Kommunalabgabengesetzes so, dass Rücklagen für die Deponienachsorge nur gebildet werden dürfen, solange eine Deponie betrieben wird. Die Annahme von Rohmüll endete in Poppenweiler aber schon 1989, in Horrheim 2005. Die Deponie Burghof bei Horrheim wird seitdem nur noch als Erddeponie betrieben.

Tatsächliche Nachsorgekosten dürften auch nur dann umgelegt werden, argumentierte der IMLB vor der Verhandlung, wenn Kosten nicht vorhersehbar gewesen seien. Das sei aber nur bei einem Teil der 2020 neu genannten Kosten der Fall. Denn der Kreis Ludwigsburg und die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises hätten voraussehen müssen, dass geplante Maßnahmen bei der Deponie am Lemberg nicht ausreichen würden.

IMLB: Auch gewerbliche Anlieferer sollten Nachsorgekosten zahlen

Außerdem müssten Nachsorgekosten proportional auf alle heutigen Benutzergruppen verteilt werden. Nicht nur Privathaushalte und kleine Gewebebetriebe, sondern auch gewerbliche Direktanlieferer müssten bezahlen, so der IMLB. Denn auf den alten Deponien lagert laut der Bürgerinitiative nicht nur Haus- und Gewerbemüll von kleinen Betrieben, sondern auch Industriemüll.

Landratsamt begrüßt VGH-Entscheidung

Die Gerichtsentscheidung ist aus Sicht des Landratsamts Ludwigsburg erfreulich. In einer ersten Reaktion sagte Landrat Dietmar Allgaier (CDU): "Wir sind froh, dass diese kalkulatorische Frage nun auch für die kommenden Gebührenjahre geklärt ist." Mit der Abweisung der Klage könnten nun starke Gebührenschwankungen und die damit aus Sicht des Landkreises verbundenen Ungerechtigkeiten vermieden werden, teilte das Landratsamt weiter mit.