Die Polizei warnt vor dem DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld vor Betrügern. Auf dem Schwarzmarkt im Netz kursieren wohl gefälschte Tickets.

Unbekannte verkaufen online vermehrt falsche Tickets für das ausverkaufte DFB-Pokalfinale in Berlin. Dort treten am Samstag die Fußballer des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld an. Die Polizei Stuttgart warnt Fans ebenso vor der Betrugsmasche, wie der VfB Stuttgart. Sie appelliert an die Fans, keine Tickets auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Dort werden auf gängigen Handelsplattformen Tickets zu horrenden Preisen angeboten.

Betrugsmasche mit geklauten Ausweisen

Um die falschen Angebote vertrauenswürdiger aussehen zu lassen, nutzen Betrüger Kopien von geklauten Personalausweisen, erklärt die Polizei Stuttgart. So soll eine echte Person vorgetäuscht werden. Daher rät die Polizei generell bei Bezahlvorgängen im Internet niemals ein Ausweis-Foto zum Identifizieren zu verschicken. Diese würden dann beim nächsten Betrug oft weiterverwendet.

Bietet ein Verkäufer ein Ticket an, das zuhause oder vor Ort am Stadioneingang ausgedruckt werden muss, handele es sich vermutlich ohnehin um eine Betrugsmasche. Denn nur das reguläre Papierticket sei gültig. Der VfB Stuttgart weist noch mal verstärkt darauf hin, dass "grundsätzlich keine Ersatztickets ausgestellt werden".

VfB Stuttgart geht gegen Ticketbetrüger vor

Tickets anzubieten und weiterzugeben, um daraus selbst einen Gewinn zu erzielen, sei laut dem VfB Stuttgart nicht erlaubt. Auch die Nutzung nicht autorisierter Verkaufsplattformen wie eBay, Kleinanzeigen oder viagogo ist nicht gestattet, teilt der VfB Stuttgart dem SWR auf Nachfrage mit. Gegen solche Ticketverkäufe gehe der Verein zusammen mit Anwälten und in Abstimmung mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) zivil- und strafrechtlich vor.

Public Viewing auf Schlossplatz als Alternative

Wer kein Ticket mehr für das DFB-Pokalfinale bekommen hat, kann das Spiel am Samstag auf dem Schlossplatz verfolgen. Der VfB Stuttgart veranstaltet mit der Stadt Stuttgart für seine Fans ein kostenloses Public Viewing. Ab 15 Uhr soll es losgehen, bis zu 35.000 Fans sollen Platz haben.