VfB spielt vor höchstens 25.000 Zuschauern

Der VfB Stuttgart kann sein Heimspiel am Freitag gegen Mainz vor höchstens 25.000 Zuschauern austragen. Das geht aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes hervor. Verkauft waren aber schon etwa 26.000 Tickets. Der VfB rechnet nach eigenen Angaben trotzdem nicht mit großen Problemen, weil ein Teil der Ticketkäufer in der Regel nicht erscheine. Außerdem könnten etwaige Verstöße so kurzfristig nicht geahndet werden. Aus wirtschaftlichen Gründen war der VfB zuletzt skeptisch, vor weniger Zuschauern zu spielen. Vor allem beim Heimspiel im Dezember gegen den FC Bayern hatte man auf ein ausverkauftes Stadion gehofft.