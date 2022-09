Mit dem Fahrrad zum VfB-Spiel ins Stadion

per Mail teilen

Statt mit dem Auto oder der Bahn sollen Fußballfans des VfB mit dem Fahrrad ins Stadion kommen. Dazu ruft das Verkehrsministerium auf.

Der VfB spielt am Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fährt selbst mit dem Rad zum Stadion und setzt auf möglichst viele Nachahmer. Speziell für den Aktionstag steht ein bewachter Fahrradparkplatz mit 400 Stellplätzen zur Verfügung, Mechaniker bieten kleinere Serviceleistungen an.

Entspannte An- und Abreise statt Verkehrschaos. Das #Fahrrad eignet sich perfekt für den Stadionbesuch. Schaut also morgen beim VfB mit dem Rad vorbei. Neben einem überwachten Fahrradparkplatz erwartet euch ein kostenloser RadCheck und die Chance auf ein signiertes VfB-Trikot. https://t.co/TafeuOpA2t

Mit dem Fahrrad zum VfB-Spiel für mehr Nachhaltigkeit

Auch der VfB Stuttgart unterstützt die Aktion des Ministeriums. Nach den Worten von Vereinsvorstand Alexander Wehrle ist Nachhaltigkeit ein zentraler Baustein in der Strategie des Bundesligisten. Der Aktionstag sei ein erster Schritt, um mehr Fans die Möglichkeit zu geben, mit dem Rad zu den Spielen zu kommen. Dem müssten nun gemeinsam mit der Stadt Stuttgart weitere folgen, um dauerhaft ein gutes Angebot für Rad fahrende Fußball-Fans zu schaffen, so Wehrle.

VfB Stuttgart empfängt Schalke 04

Der VfB Stuttgart hofft im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf den ersten Saisonerfolg in der Fußball-Bundesliga. Auch die Gäste sind noch sieglos. Während der VfB beim 0:0 in Köln zuletzt immerhin einen Zähler holte, kassierte Königsblau eine 1:6-Niederlage gegen Union Berlin. Das Ergebnis täuscht nach Meinung von Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo aber über die Leistung der Schalker hinweg. "Wenn man das Spiel gesehen hat, dann ist das kein 6:1-Spiel gewesen", sagte er. Nachdem Matarazzo gegen Köln die Gelb-Rote Karte gesehen hat, fehlt er diesmal auf der Trainerbank. Stuttgarts erst am Donnerstag verpflichteter neuer Stürmer Serhou Guirassy dürfte im Kader stehen.