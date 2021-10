VfB-Mittelfeldspieler Orel Mangala positiv auf Corona getestet

Beim VfB Stuttgart ist Mittelfeldspieler Orel Mangala nach Vereinsangaben positiv auf Corona getestet worden und deshalb in Isolation. Es handelt sich damit um den sechsten Corona-Fall beim VfB in den vergangenen zwei Wochen. Sportdirektor Sven Mislintat sprach angesichts des Testergebnisses von einem Rückschlag für das Team. Davon abgesehen beruft der VfB für sein Spiel morgen bei Borussia Mönchengladbach Ersatztorwart Fabian Bredlow in den Kader. Das hat Trainer Pellegrino Matarazzo am Nachmittag mitgeteilt. Zuvor hieß es, Bredlows abschließender Corona-Test sei negativ ausgefallen und er dürfe die Quarantäne beenden. Angaben, wie viele Spieler beim VfB geimpft sind, macht der Verein nicht.