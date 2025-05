35.000 Menschen werden zum Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart erwartet, zum DFB-Pokalfinale mit dem VfB. Alles was die Fans für den Abend wissen müssen.

Am Samstag steigt auf dem Stuttgarter Schlossplatz die große Fußball-Party, wenn der VfB Stuttgart in Berlin das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld spielt. Stadt und Verein haben sich zusammengetan und veranstalten ein kostenloses Public Viewing in der Stuttgarter Innenstadt. Auf welches Rahmenprogramm sich die Fans vor dem Spiel freuen können und was es zu beachten gibt, wenn man in die Public Viewing Area will, gibt es hier auf einen Blick:

Am Samstag öffnet das Public Viewing auf dem Schlossplatz um 15 Uhr seine Tore. Anpfiff zum DFB-Pokalfinale ist dann um 20 Uhr. Der Platz wird laut Stadt bis Mitternacht geöffnet bleiben. Der Eintritt ist frei. Damit wolle man allen Fans ermöglichen, das Spiel zu sehen, wird Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zitiert. Auch denen, die sich keine Stadion-Karten kaufen könnten und keine Tickets für Finale in Berlin bekommen haben.

Mit dem Public Viewing auf dem Schlossplatz ermöglichen wir zehntausenden Menschen das Spiel live im Herzen der Innenstadt zu verfolgen – auch vielen, die sich den Eintritt ins Stadion nicht leisten können oder keine Stadionkarten erhalten haben.

Rund 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben beim Public Viewing Platz. Wenn diese Kapazitätsgrenze erreicht ist, werden die Zugänge geschlossen, heißt es von der Stadt Stuttgart. Sie und der VfB Stuttgart würden die Fans dazu über alle Kommunikationskanäle auf dem Laufenden halten. Außerdem werde es Vorsperren geben, wenn die Kapazitätsgrenze in Sicht kommt. Auch mit Lautsprecherdurchsagen wollen die Veranstalter dann informieren.

Die Vorbereitungen für 35.000 Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz laufen. Die Blumen-Bepflanzung wurde bereits aus den Beeten entfernt. SWR Nele Kessler

Die Stadt warnt davor, dass es am Samstag zu einem hohen Verkehrsaufkommen in der Innenstadt kommen wird. Fans sollten daher frühzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und Park and Ride Möglichkeiten rund um Stuttgart nutzen. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, sollte sich darauf einstellen, dass der Parkraum für Pkw im Innenstadtbereich sehr schnell erschöpft sein kann, so die Stadt.

Das Public Viewing Gelände hat vier Eingänge. Für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer biete sich der Eingang vor dem Schloss neben dem Kunstgebäude an, an der Seite Bolzstraße/Eckensee. Von dort kommen Menschen mit Behinderung geschickt zu einer ausgewiesenen Area im Ehrenhof. Grundsätzlich gilt für alle: Wer drin ist, ist drin, sagte ein Veranstaltungssprecher des VfB dem SWR. Wer das Gelände also zwischendurch verlässt, hat keine Garantie, wieder reinzukommen.

Wer auf den Schlossplatz will, sollte keine Waffen oder gefährlichen Gegenstände dabei haben. Taschen sollten kleiner als ein DIN-A4-Blatt sein. Rucksäcke oder Einkaufstüten sollten am besten zuhause gelassen werden. Fahnenstangen dürfen nicht länger als ein Meter sein. Gläser, Krüge oder Flaschen dürfen nicht mit rein. Auch sperrige Gegenstände wie Schirme und Stühle, Feuerwerkskörper und andere Pyrotechnik sind tabu. "Alle Personen haben sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder belästigt wird", steht in der Hausordnung des VfB, die auch auf deren Webseite einsehbar ist.

An den Eingängen zum Schlossplatz werden Taschen kontrolliert. SWR Nele Kessler

Für das Public Viewing stehen ein "umfangreiches Cateringangebot" und ausreichend Sanitäranlagen zur Verfügung, kündigt der VfB an. Trinkwasserbrunnen wird es allerdings keine geben. Deswegen sei es erlaubt, eigene Getränke mitzubringen, aber nur Tetra-Paks bis 0,5 Liter. Glas- oder PET-Flaschen sind nicht zulässig.

Bezahlt werden kann übrigens nur in bar. Kartenzahlung wird an den Ständen auf dem Public Viewing-Gelände nicht möglich sein. Die Veranstalter haben deshalb sechs Geldautomaten aufgestellt. Es wird aber empfohlen, selbst schon ausreichend Bargeld mitzubringen.

Bis zum Spielstart soll den früh angereisten Fans nicht langweilig werden. Es wird ein Rahmenprogramm geben, das auch der SWR mitgestaltet. SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt wird die Fans live mit durch den Nachmittag nehmen. Dazu soll es immer wieder Liveschalten nach Berlin und Einblendungen von Highlights aus der Saison geben. Für die Musik sorgen das Hofbräu Regiment und DJ Callix. Dazu wird es ein VfB Quiz geben und laut VfB mehrere Stände, an denen Fan-Artikel und das Shirt zum Pokalfinale gekauft werden können.

Nicht nur auf dem Schlossplatz wird es am Samstag Public Viewings geben. Auch im Biergarten von Sonja Merz im Stuttgarter Schlossgarten wird das Spiel gezeigt. Er liegt gleich neben einem der Ausgänge des Hauptbahnhofs. Das Public Viewing startet dort nach Angaben der Biergarten-Betreiber um 18 Uhr.

Unter dem Motto "Wir holen den Pokal nach Cannstatt!" wird das Spiel auch live im Augustiner-Biergarten in Bad Cannstatt gezeigt. Der Eintritt ist frei. Deshalb raten die Betreiber auf ihrer Webseite dazu, frühzeitig einen Platz zu sichern.

Public Viewing rund um Stuttgart

Auch außerhalb von Stuttgart können sich Fans das DFB-Pokalfinale zusammen anschauen. Im Kreis Ludwigsburg wird das Spiel zum Beispiel bei den Kornwestheimer Tagen auf dem Marktplatz übertragen. Und auch im Biergarten 's Heinzel in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) gibt es ab 19 Uhr ein Public Viewing. Ebenso im CBC Biergarten in Korb (Rems-Murr-Kreis).

Hier muss reserviert werden:

Im Stadtbiergarten Fellbach (Rems-Murr-Kreis) läuft das Spiel Stuttgart gegen Bielefeld ab 19 Uhr. Fans sollten sich Plätze kostenlos über die Webseite buchen. Auch beim Weingut Kuhnle in Weinstadt-Strümpfelbach gibt es ein Besucherlimit. Dort können bis zu 500 Fans hinkommen und das Spiel bei einem Wein genießen. Plätze können auf der Webseite gebucht werden, der Eintritt ist frei.

Im Kreis Böblingen können sich die VfB-Fans in Malsheim im Trakehner Stüble treffen. Dort wird ab 16 Uhr im Biergarten der Grill angeworfen, heißt es auf ihrer Facebook-Seite. Und auch bei der IG Kultur in Sindelfingen läuft das Pokal-Spiel im Pavillion.

In Göppingen wird das Spiel im Rock Café auf einer Großbildleinwand gezeigt. Danach ist eine After Party angekündigt mit freiem Eintritt. Wem es aus dem Kreis Göppingen zu weit bis Stuttgart ist, der kann auch kurz hinter die Regionalgrenze fahren. Dort gibt es noch ein besonders großes Public Viewing bei Schwäbisch Gmünd. Am Gmünder Remsstrand haben bis zu 1.500 Besucherinnen und Besucher für das Spiel Platz.