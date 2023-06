VfB Stuttgart: Es gibt keine Mercedes-Benz Arena mehr

per Mail teilen

Am Dienstag wurde bekannt, dass Porsche beim VfB Stuttgart einsteigt. Damit verbunden ist auch die Umbenennung des Stadions. Am Freitag wurden dafür die Buchstaben verhüllt.

Der Schriftzug "Mercedes-Benz Arena" musste am Freitag verhüllt werden, da eine Demontage der Buchstaben nicht möglich sei, hieß es. Am Samstag erfolgt dann die offizielle Umbenennung in "MHP Arena".

Porsche steigt mit mehr als 100 Millionen Euro beim VfB ein

Die Umbenennung der Spielstätte des VfB Stuttgart ist Teil des Deals, mit dem Porsche beim Bundesligisten einsteigt. Das Stadion wird fortan nach dem Sub-Unternehmen von Porsche benannt. "MHP Arena" heißt auch schon die Basketball-Spielstätte in Ludwigsburg.

Fertig verhüllt: Schriftzug am Stadion des VfB SWR

Mercedes-Benz bleibe Partner des VfB, verzichte aber auf die Namensrechte am Stadion. Insgesamt bringen Porsche und MHP mehr als 100 Millionen Euro ein.