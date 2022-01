VfB-Fanclubchef Joachim Schmid: "Nicht schön spielen - Tore zählen!"

Nur Platz 17 in der Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga: Dem VfB Stuttgart droht der Abstieg in die zweite Liga. Was sagt der Chef des Fanclubs Rot-Weiße Schwaben Berkheim dazu?

Der Vorsitzende des VfB-Fanclubs Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V., Joachim Schmid. Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V.

SWR-Moderatorin Martina Klein: Die Stadien sind leer. Wie bringt der Fan seinen Unmut zum Ausdruck in dieser Situation?

Joachim Schmid, Vorsitzender des Fanclubs Rot-Weiße Schwaben Berkheim: Unmut ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin halt unzufrieden mit der Leistung. Klar kann man sagen: gegen RB Leipzig hat man mitgehalten und vielleicht auch die besseren Chancen gehabt. Aber es gibt ja nicht wie im Eiskunstlauf eine Kürnote, sondern es zählen allein die Punkte und Tore. Und da weiß ich jetzt nicht, ob da die richtige Reaktion ist zu sagen: Die haben eigentlich nicht schlecht gespielt, aber die Tore haben halt gefehlt.

Aber nocheinmal: Der VfB steht auf einem Abstiegsplatz. Müssen Sie da nicht alle Trommeln rühren, um zu sagen: Hallo, aufwachen?

Schmid: Eigentlich müsste das der Sportdirektor zusammen mit dem Trainer machen. Manchmal fragt man sich schon, warum der ein oder andere Spieler jedes Mal wieder aufgestellt wird. Also, wir sind jetzt in der gleichen Phase wie 2016 und 2019. Das ist immer das zweite Bundesliga-Jahr, wo es nicht mehr läuft. Und wir haben ja die Erfahrung, alle drei Jahre abzusteigen. Ich hoffe, dass wir das diesmal verhindern können. Aber der Weg sieht gerade wieder danach aus.

"Jugend Forscht alleine hält uns nicht in der Bundesliga"

Offensichtlich hält der Vorstand am Trainer fest. Halten Sie das für richtig?

Schmid: Ja. Der VfB hat halt schlechte Erfahrungen gemacht mit vielen Trainerwechseln und will jetzt in die andere Richtung gehen. Ich hoffe, dass er Erfolg damit hat. Wir hatten vor drei Jahren keinen Erfolg durch das lange Festhalten am Trainer Weinzierl. Aber vielleicht hat Matarazzo da noch die Chance, was zu verändern. Er muss sich einfach mal selber auch überlegen: Hat er die richtige Aufstellung, setzt er auf die richtigen Spieler? Denn: Nur Jugend forscht alleine hält uns nicht in der Bundesliga.

Ist das Ihr Appell in dieser Situation an den Trainer und auch an die Mannschaft des VfB?

Schmid: Ja, aber man muss jetzt einfach wieder die Grundwerte eines Fußballspiels erkennen. Also: Kampf, Zweikampfverhalten, jetzt nicht schön spielen und dann immer sagen: hat auch nicht schlecht gespielt. Die Tore zählen! Man hat ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen und damit, dass auch Spieler länger schon außer Form sind. Aber ich hoffe, dass sich das noch ändert. Leider kann ich es auch nur vom Fernseher aus sehen und hoffe natürlich, dass wir bald wieder ins Stadion können. Und dann können wir auch die Reaktionen der Fans sehen.

Und Ihr Tipp: Schafft der VfB mit seinem perligen Trainer Pellegrino Matarazzo noch die Kehrtwende zum Klassenerhalt? Oder muss es wieder dieser Abstiegskrimi sein, der da voll und ganz durchlebt wird?

Schmid: Das wird wahrscheinlich schon bis zum letzten Spieltag so sein, dass wir gegen den Abstieg kämpfen. Ich bin VfB-Fan und hoffe natürlich inständig, dass wir in der Liga bleiben. Denn ich glaube nicht, dass es gut ist für einen Verein, alle drei Jahre abzusteigen.