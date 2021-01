Am kommenden Sonntag beginnt in Stuttgart die Vesperkirche 2021. Vieles wird wegen Corona anders sein. Was bleibt, ist der Auftaktgottesdienst in der Leonhardskirche. Teilnehmen dürfen nur 60 Personen, die sich vorher angemeldet haben. Die Feier kann auf Youtube mitverfolgt werden. Geplant ist in den kommenden Wochen, dass eine warme Mahlzeit to go angeboten wird. Das Mittagessen für unterwegs soll unter anderem über einen Ausgabeschalter der Magdalenenkapelle der Leonhardskirche täglich von 11:30 Uhr bis 15 Uhr verteilt werden. Außerdem soll das Essen auch mit einem Lastenrad zu den Obdachlosen gebracht werden. Neben Stuttgart öffnet am Sonntag auch die Vesperkirche in Nürtingen (Kreis Esslingen).