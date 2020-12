Die Corona-Pandemie zwingt auch die Vesperkirchen zu neuen Konzepten. Deshalb müssen bedürftige Menschen in Stuttgart auch in diesem Winter nicht auf ein warmes Essen verzichten.

Die Vesperkirche in der Leonhardskirche in Stuttgart beginnt am 17. Januar 2021 coronabedingt in einer anderen Form. Nach derzeitigem Planungsstand soll es in der ältesten Vesperkirche Deutschlands eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen geben, und der Kirchenraum werde nur für eine begrenzte Anzahl an Menschen geöffnet, teilte der Evangelische Kirchenbezirk Stuttgart am Donnerstag mit.

Lastenrad transportiert Essen zu den Obdachlosen

Das "Mittagessen für unterwegs" soll demnach über den Ausgabeschalter der Magdalenenkapelle der Leonhardskirche verteilt werden. Außerdem seien das Hoffnungshaus sowie die Tagesstätte der Caritas in der Olgastraße 46 als Ausgabeorte beteiligt. Mit einem Lastenrad soll das to go-Essen direkt zu den Obdachlosen gebracht werden. Der Kirchenraum werde nach aktueller Planung für Kaffee, Tee, Wasser und Hefekranz für eine begrenzte Anzahl von Vesperkirchengästen, 60 an der Zahl, in jeweils drei Schichten am Tag öffnen, heißt es weiter. Dort gebe es dann auch Zeit zum Gespräch und zur Beratung, sagte Vesperkirchenpfarrerin Gabriele Ehrmann.

Infektionsketten sollen über Chipkarten nachverfolgt werden

Den Einlass in die Kirche regele ein dafür programmiertes Chipkarten-System, durch das im Bedarfsfall Infektionsketten über die jeweils genutzten Chipkarten nachverfolgt werden könnten. Die Leonhardskirche selbst ist im Schichtbetrieb geöffnet, so dass zwischendurch desinfiziert und gelüftet werden kann. Nach heutigem Stand wird es unter anderem auch keine Ärzte, Friseure und Fußpflege geben. Vesperkirchenpfarrerin Ehrmann betonte, es sei letztlich wichtig, dass die Vesperkirche Stuttgart wenn auch unter Corona-Bedingungen stattfinden könne. Die Vesperkirche Stuttgart finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Jedes Jahr werden rund 350.000 Euro benötigt.