Es ist die älteste Vesperkirche in Deutschland - wegen Corona musste in diesem Jahr einiges am Ablauf geändert werden. Dennoch wurden täglich etwa 600 warme Essen ausgegeben.

Insgesamt sind in diesem Jahr rund 30.000 warme Essen von der Vesperkirche Stuttgart zum Mitnehmen ausgegeben worden. Täglich seien dabei etwa 600 warme Essen für Bedürftige an sechs Ausgabestellen unter Einhaltung der Corona-Bedingungen verteilt worden, teilte der Evangelische Kirchenbezirk in Stuttgart am Montag mit.

"Die Papiertüte ist das Symbol der Corona-Vesperkirche 2021 geworden." Gabriele Ehrmann, Diakoniepfarrerin in Stuttgart

Neben einem warmen Essen gab es auch Süßigkeiten, Getränke, Buttermilch, Obst, Kuchen oder Muffins. Auch selbst gestrickte Schals und Socken wurden gespendet – und auch Wärmflaschen vom VfB Stuttgart. "Viele sind froh und dankbar, dass es diese Ausgabe gab - eine besondere Vesperkirche, die uns in Erinnerung bleiben wird“, so die Diakoniepfarrerin. Man habe getan, was in Zeiten von Corona möglich war.

Prominente unterstützen Stuttgarter Vesperkirche

Am Ausgabeschalter der Magdalenenkapelle der Leonhardskirche kamen neben dem Grünen-Politiker Cem Özdemir auch der neue Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und seine Ehefrau Gudrun zu Besuch. Für den kommenden Donnerstag hat sich von 12 bis 13 Uhr Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) angekündigt und am kommenden Samstag kommt der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Kaufmann von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr zur to-go-Essensausgabe. Die Vesperkirche Stuttgart begann am 17. Januar und endet mit einem Abschlussgottesdienst am kommenden Samstag um 16 Uhr.