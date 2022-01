Vesperkirche Stuttgart beginnt mit verändertem Angebot

Die Vesperkirche in Stuttgart hat am Sonntag Pandemie-bedingt mit einem veränderten Angebot begonnen. Das Essen wurde ausschließlich zum Mitnehmen angeboten. Außerdem wurde in der Leonhardskirche geimpft. Diakoniepfarrerin Ehrmann zeigte sich zufrieden, dass zum Auftakt 250 Essen ausgegeben worden seien. Enttäuscht war sie, dass sich nur 20 Menschen impfen ließen. Allerdings seien fast alle Besucherinnen und Besucher geboostert gewesen. Die Vesperkirche sei wichtiger denn je, so die Leiterin, denn Corona verschärfe die Situation der Bedürftigen. Die Stuttgarter Vesperkirche hat für sieben Wochen geöffnet.