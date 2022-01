Corona bringt auch in diesem Jahr den traditionellen Ablauf der Vesperkirchen durcheinander. Das zeigt auch die Veranstaltung am Sonntag in der Stuttgarter Leonhardskirche.

Bei den Vesperkirchen sorgen die Veranstalter auch 2022 wieder für das "leibliche Wohl" - was aber in der Corona-Pandemie mehr bedeutet als nur die traditionelle Essensausgabe: Denn am Sonntag können Besucherinnen und Besucher in der Stuttgarter Leonhardskirche eine Corona-Impfung erhalten. Zwei mobile Impfteams werden nach Angaben der Veranstalter von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr vor Ort sein. Sie impfen - je nach Wunsch - die Impfstoffe der Hersteller Moderna, BioNtech/Pfizer oder Johnson & Johnson.

Die Leiterin der Stuttgarter Vesperkirche Gabriele Ehrmann im SWR-Interview:

Das Essen geben die Helferinnen und Helfer bei der Stuttgarter Vesperkirche vorerst nur zum Mitnehmen aus. Denn wegen der hohen Inzidenzzahlen ist es momentan nicht möglich, an den großen Tischen zusammen zu sitzen. Dies sei zumindest für die nächsten zwei Wochen so geplant, sagte Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann dem SWR. Wie man das danach handhabe, sei noch offen. Außerdem ist noch unklar, ob auch in diesem Jahr wieder täglich rund 600 Mahlzeiten ausgegeben werden. Neu sei in diesem Jahr, dass Menschen am frühen Nachmittag ein Vesper zum Mitnehmen bekommen könnten. Weitere Ausgabestellen sind beim Kooperationspartner eva, der Bahnhofsmission, an der Olgastraße 46 und an der Paulinenbrücke geben.

Eröffnung der Stuttgarter Vesperkirche 2022 Der Gottesdienst in der Stuttgarter Leonhardskirche wird ab 10:00 Uhr live auf der Videoplattform YouTube übertragen. Am Sonntag hält Prälatin Gabriele Arnold die Predigt. Begleitet wird sie von den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben.

Impfaktion zum Start der Vesperkirche

Anders als in der Stuttgarter Leonhardskirche soll bei der Vesperkirche in der Lutherkirche in Nürtingen mit Beginn ab 30. Januar auch das Essen in der Kirche möglich sein, allerdings unter 2G plus-Bedingungen. Das DRK Nürtingen bietet hierfür in den Räumen der Kirche eine Teststation an. Die Vesperkirche in der Friedenskirche in Ludwigsburg startet am 13. Februar.

Bereits 2021 gab es das Essen in der Vesperkirche Göppingen nur zum Mitnehmen. SWR Olga Henich

Bereits am Dreikönigstag hat in Göppingen die 26. Vesperkirche begonnen. Sie dauert ebenfalls bis zum 13. Februar.