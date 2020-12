Ein verwirrter Mann mit einer Pistole hat gestern Abend in Göppingen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 25-Jährige hatte bei dem Ehepaar geklingelt und sie mit einem Vorwand überzeugt, ihn herein zu lassen. An der Haustür soll der 25-jährige Täter mit einer Pistole geschossen haben - nachdem er die Wohnungstür des Ehepaars eingetreten hatte, schoss er nochmal. Die Opfer versuchten, sich einem Zimmer zu verschanzen, aber erfolglos. Als ein weiterer Hausbewohner dazu kam, gelang es den dreien den verwirrten Mann zu beruhigen. Er legte die Waffen weg und setzte sich mit den Dreien an einen Tisch. Die Polizei brachte den Mann in ärztliche Obhut.