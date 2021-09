Verweilverbot für den Max-Eyth-See am Wochenende

Die Stadt Stuttgart hat ein Verweilverbot für das Gelände rund um den Max-Eyth-See erlassen. Sie reagiert damit auf massive Anwohnerbeschwerden aus Stuttgart-Mühlhausen, die sich auf nächtlichen Lärm und Müll beziehen. Von Samstagabend ab 20 Uhr bis 6 Uhr morgens am Sonntag ist das Gelände des Naherholungsgebietes gesperrt. Ausgenommen ist der Zugang zu den Gaststätten und Vereinsgebäuden im betroffenen Bereich. Anfang der Woche hatten sich die CDU-Bezirksbeiräte aus Mühlhausen an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gewandt und ein Ende der Partys rund um den See gefordert. Anfang September sollen dort bis zu 2.500 Menschen gefeiert haben. Auch am vergangenen Wochenende hatten sich dort wieder verschiedene Gruppen getroffen. Im Juli hatte es solche Verweilverbote schon am Stuttgarter Marienplatz und am Feuersee gegeben.