Ludwigsburger Akademiehof: Stadt und Polizei bislang zufrieden mit Verweilverbot

Der Akademiehof in Ludwigsburg ist ein beliebter Treffpunkt. Doch insbesondere an Wochenenden häufte sich zuletzt die Gewalt. Nun gilt dort ein Verweilverbot. Hat es gewirkt?

Polizei und Stadtverwaltung haben am Montag eine positive Zwischenbilanz nach dem ersten Wochenende mit einem Verweilverbot gezogen. Dieses gilt in den Nächten auf Samstag und Sonntag jeweils von 23 bis 6 Uhr. Die Polizei sei an beiden Abenden vor Ort gewesen und habe das Verbot überwacht, sagte Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) dem SWR.

"An diesem Wochenende gab es keine Probleme", teilte Polizeisprecher Peter Widenhorn mit. Viele der Besucher seien schon über das Verweilverbot informiert gewesen. Außerdem habe die Bereitschaftspolizei viele von ihnen vor Ort darauf angesprochen und auch Durchsagen per Lautsprecher gemacht.

Am Freitag versammelten sich Widenhorn zufolge gegen 20 Uhr etwa 200 Menschen am Akademieplatz. Etwa zwei Stunden später seien die ersten gegangen. Um 23 Uhr seien schließlich noch etwa zehn Menschen da gewesen, ein paar Minuten später sei der Akademiehof aber geräumt gewesen. Am Samstag wiederum seien "in der Spitze" nur etwa 40 Menschen dort gewesen.

Nach Berichten über raufende Jugendliche, Alkohol und stehen gelassenen Müll verhängte die Stadt kürzlich probeweise ein nächtliches Verweilverbot an den kommenden Wochenenden.

Ludwigsburger zeigen Verständnis

Bei einer Umfrage in Ludwigsburg zeigten Passanten weitgehend Verständnis für das Vorgehen der Stadt bezüglich des Akademiehofs. "Als Frau kann man hier nicht allein durchgehen, wenn man zum Beispiel im Kino gewesen ist – dann muss man sich andere Wege suchen", sagte eine der Befragten. "Aber vielleicht kann man die Leute rausziehen, die einfach nur gewaltbereit sind", merkte ein Mann an.

OB Knecht verteidigt Verweilverbot

Im SWR-Interview reagierte Oberbürgermeister Knecht auf Kritik, mit der Maßnahme bestrafe die Stadt viele hundert Besucher für das Fehlverhalten von Wenigen: Es handle sich zwar um eine kleine Minderheit. Allerdings dürfe man es auch nicht beschönigen, sondern müsse von 40 oder 50 Menschen und damit von etwa zehn Prozent der Besucher sprechen, die aus seiner Sicht "eine feindliche Gesinnung an den Tag gelegt" hätten. Er habe dort an Wochenenden vor dem Verbot beobachtet, dass einige sehr alkoholisiert gewesen seien und ein "Schlachtfeld von Müll" hinterlassen hätten.

Am Wochenende war für den beliebten Ludwigsburger Akademiehof erstmals ein Verweilverbot in Kraft. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene schätzen den offenen Platz, an dem auch die Filmakademie Baden-Württemberg und die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg liegen. SWR SWR/Philipp Pfäfflin

Ludwigsburg plant Flutlicht für Akademiehof

Die Stadt habe zwischenzeitlich außerdem eine Flutlicht-Beleuchtung für den Akademiehof bestellt, so Knecht. Sie sei als "begleitende Maßnahme" ab 23 Uhr gedacht. Es sei denkbar, das Flutlicht auch nach dem Ende des Verweilverbots einzusetzen: "Dann können wir einfach um 23 Uhr das Flutlicht anschalten, dann brauchen wir nicht 100 Beamte vor Ort, sondern dann merken die Leute 'Ok, jetzt ist die Party hier vorbei, jetzt gehen wir entweder nach Hause, in eine Disko oder an eine andere Stelle'", so Knecht weiter.

Verlagern sich die Probleme?

Die Stadt will zunächst die vierwöchige Phase des Verweilverbots – bis nach den Herbstferien - abwarten und dann zusammen mit der Polizei Bilanz ziehen. Dann werde es zum Beispiel darum gehen, wohin junge Leute anstelle des Akademiehofs gehen und ob sich damit eventuell Probleme verlagerten. "Solange die sich lose und in kleinen Grüppchen verteilen, ist das aus meiner Sicht total unproblematisch", so Knecht. Polizeisprecher Widenhorn sagte dem SWR, am Wochenende seien bereits manche auf den Rathausplatz und die Bärenwiese ausgewichen – "sie haben sich aber allesamt unauffällig und ruhig verhalten".

Außerdem will die Stadt alternative Angebote für junge Leute in Ludwigsburg anbieten. "Das ist aber ein bisschen schwieriger, weil man das nicht einfach so aus dem Hut zaubern kann", so Oberbürgermeister Knecht.