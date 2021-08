Die Corona-Pandemie hat dem Verwaltungsgericht Stuttgart viel Arbeit beschert. Ein Grund: Viele Eilverfahren wegen des Infektionsschutzgesetzes und der Corona-Demonstrationen.

Gerade die zweite und dritte Coronawelle im Herbst haben das Stuttgarter Verwaltungsgericht vor eine große Herausforderung gestellt. Heike Matzer, die Vorsitzende Richterin der 16. Kammer, die für den Infektionsschutz zuständig ist, berichtete am Dienstag von 200 Eilverfahren, die zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 entschieden werden mussten. Soviele Eilentscheidungen fallen laut Matzer sonst in allen Rechtsgebieten der Kammer in einem Jahr an.

Große psychische Belastung für die Richter

Zu den Eilverfahren, die teilweise unter großem Zeitdruck entschieden werden mussten, kamen die "normalen", regulären Verfahren in Sachen Corona noch obendrauf. Heike Matzer sprach von einer großen psychischen Belastung für die Richterinnen und Richter - unter anderem, weil das Gericht mit den Existenzängsten der Menschen konfrontiert war. Oder Entscheidungen darüber fällen musste, ob ein Schwerkranker früher geimpft werden kann oder nicht.

"Ich hab in all der Zeit niemals erlebt, dass sich die Rechtslage so derart schnell und häufig verändert hat."

45 Änderungen der Corona-Verordnungen in Baden-Württemberg

Dazu kamen die Verordnungen, die so schnell wie nie geändert wurden. "Ich hab in all der Zeit niemals erlebt, dass sich die Rechtslage so derart schnell und häufig geändert hat", sagte die Vorsitzende Richterin Matzer. Nach ihren Zählungen wurden die Corona-Verordnungen in Baden-Württemberg bis Ende Juli insgesamt 45 Mal geändert. "Wenn wir Montags kamen, mussten wir uns erstmal hinsetzen und schauen: was müssen wir jetzt neu beachten."

Bedeutung des Verwaltungsgerichts ist jetzt klarer

Wie der Name schon sagt, kontrolliert das Verwaltungsgericht die Verwaltung. Der Druck war also groß. Malte Graßhof, der Präsident des Stuttgarter Verwaltungsgerichts, kann der vielen Arbeit aber auch etwas Positives abgewinnen. Der Bevölkerung sei die Bedeutung des Gerichts jetzt bewusster. "Nach dem ersten Lockdown war ich bei meinem Friseur. Dem war nie so ganz klar, was ich mache", berichtete Graßhof. "Der sagte dann: Herr Graßhof, jetzt weiß ich, was Sie machen und warum wir Verwaltungsgerichte haben. Die gucken eben auch bei solchen, stark das Grundrecht einschränkenden Maßnahmen der Regierung etwas auf die Finger."

Viele Asylverfahren verhandelt

Trotz Corona hat das Stuttgarter Verwaltungsgericht den Bestand an Asylverfahren seit dem 1. Januar 2020 mehr als halbiert. Durch die schnelle Einführung von Hygienemaßnahmen seien viele Verfahren überhaupt erst möglich gewesen. Denn 99 Prozent der Asylfälle müssen mündlich verhandelt werden.