Verwaltungsgericht Stuttgart weist Klage gegen OB-Wahl 2020 zurück

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Klage eines unterlegenen Bewerbers gegen die OB-Wahl in Stuttgart zurückgewiesen. Der Kläger hatte die Chancengleichheit bei der Wahl im November 2020 angezweifelt. Geklagt hatte der OB-Kandidat Ralph Schertlen. Er hatte sich im Wahlkampf nicht ausreichend berücksichtigt gefühlt, etwa mit Blick auf Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen. Das Verwaltungsgericht widersprach, es gebe keine Verstöße gegen die Chancengleichheit. Dies gelte auch für die Veranstaltungen. Das Gericht verwies in einer Mitteilung am Mittwoch auf das Prinzip der sogenannten abgestuften Chancengleichheit. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden, wenn sie vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zugelassen wird. Ein weiterer unterlegener Bewerber hatte seine Klage vor dem Termin am Dienstag zurückgezogen.