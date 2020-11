Als Verdichtungszonen bezeichnet man spezielle Bereiche in Städten und Gemeinden, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. So sieht es eine Allgemeinverfügung im Rems-Murr-Kreis vor. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat jetzt aber dem Eilantrag eines Bürgers gegen diese Verfügung stattgegeben. In dem Fall geht es um die Maskenpflicht in der Fußgängerzone in Winnenden, angeordnet wegen der steigenden Infektionszahlen. Das Verwaltungsgericht hält diese Allgemeinverfügung aber, wie es heißt, voraussichtlich für rechtswidrig. Das Gericht bemängelte, dass die Verfügung keine Ausnahme für Situationen mit geringem Personenaufkommen und keine zeitlichen Einschränkungen vorsehe. Die Stadt Winnenden hatte laut Verwaltungsgericht begründet, es handle sich um tags und nachts besonders stark frequentierte Orte mit entsprechendem Ansteckungsrisiko.