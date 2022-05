Verwaltungsgericht Stuttgart hat S21-Bürgerbegehren "Storno 21" abgelehnt

per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat die Klage des Aktionsbündnisses für ein Bürgerbegehren "Storno 21" abgewiesen. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Eine Begründung steht noch aus.

Im Jahr 2014 hatte das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 insgesamt 20.000 Unterschriften für das Bürgerbegehren gesammelt. Die Stadt könne wegen der gewaltigen Kostenexplosion aus dem S-21-Finanzierungsvertrag aussteigen, so die Argumentation. Der Stuttgarter Gemeinderat lehnte das Begehren 2015 allerdings ab. Ein von der Stadt beauftragter Gutachter hatte es als rechtswidrig eingestuft.

Gemeinderatsentscheidung wurde nie umgesetzt

Geklagt hatte eine Bürgerin gegen die Stadt. In ihrer Klage ging es auch um eine Entscheidung des Gemeinderates von 2009, wonach bei Mehrkosten die Stuttgarter Bürgerschaft direkt über die weitere Mitfinanzierung entscheiden solle. Dieser Beschluss wurde aber nie umgesetzt.

Stadt Stuttgart hatte mit fehlender Rechtsgrundlage argumentiert

Vor Gericht hatten die Kläger vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 am Donnerstag nochmal deutlich gemacht, dass es aus ihrer Sicht eine Bürgerbeteiligung hätte geben müssen. Die Verteidigung und die Stadt argumentierten mit einer fehlenden Rechtsgrundlage. Außerdem sei sich der Gemeinderat einig, dass es bei dem Eigentanteil der Stadt von 292 Millionen Euro bleiben soll.

Begründung für Gerichsentscheidung soll folgen

Die Begründung für am Freitag bekannt gegebene Ablehnung der Klage will das Verwaltungsgericht Stuttgart in den nächsten beiden Wochen mitteilen. Gegen die Gerichtsentscheidung kann Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg beantragt werden.