Ein junger Mann hat nach Angaben der Polizei am Bahnhof in Freiberg am Neckar versucht, einen anderen Mann zu töten. Vorausgegangen sei ein Streit in der S-Bahn - der 19-jährige Tatverdächtige soll daraufhin am Bahnhof auf sein Opfer eingeschlagen und versucht haben, ihn auf die S-Bahn Gleise zu werfen. Zeugen konnten das verhindern. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.