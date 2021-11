Messerangriff: Nach versuchtem Mord Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem schweren Messerangriff in einer städtischen Unterkunft in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er sitzt jetzt wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 52 Jahre alten Mann. Er soll mit seinem Opfer, einem 34-jährigen Bewohner der städtischen Unterkunft, vergangenen Donnerstagabend Alkohol getrunken haben. Die beiden Männer saßen in der Unterkunft zusammen, als der 54-Jährige laut Polizei unvermittelt dem 34-Jährigen mit einem Messer in den Hals stach. Das Opfer konnte sich in ein Nachbargebäude retten, der Angreifer flüchtete. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof in Stuttgart fest.