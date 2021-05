per Mail teilen

Zollbeamte haben am Stuttgarter Flughafen geschmuggelten Goldschmuck im Wert von fast 8.500 Euro sichergestellt. Bei einer Reisenden aus der Türkei entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung ihres Gepäcks vier in Alufolie gewickelte Goldarmreifen in einer Tasse mit Süßigkeiten versteckt. Weitere neu erworbene Goldarmreifen trug die Reisende unter ihrer Kleidung. Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.