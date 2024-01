Die Vesperkirche ist aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Seit 30 Jahren gibt es in der Leonhardskirche warmes Essen und gemütliches Miteinander - und das ist wichtiger denn je.

Am Sonntag (14. Januar) öffnet die Leonhardskirche in Stuttgart wieder ihre Türen und lädt sieben Wochen lang zum Mittagessen ein. Es ist das 30. Mal, dass die Vesperkirche hier stattfindet. Wie sich die Armut in der Landeshauptstadt entwickelt und was das bedeutet, sieht man hier deutlich: Vergangenes Jahr wurden so viele Essen ausgegeben wie nie zuvor.

Pfarrerin Gabriele Ehrmann bei der Vesperkirche 2023 in einer Runde mit Besucherinnen und Besuchern. Sie sagt: "Wir wollen, dass niemand arm sein muss." Pressestelle Diakoniepfarramt Stuttgart

Während der Stuttgarter Vesperkirche im Jahr 2023 sind rund 35.000 Essen ausgegeben worden, das sind 600 bis 700 Essen pro Tag, sagt die Leiterin der Stuttgarter Vesperkirche, die Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann. Umgerechnet seien das 26 Prozent mehr Essen als noch im Jahr 2022. "Das hat unter anderem mit der Inflation und der Energiekrise zu tun. Das merken wir hier in der Vesperkirche."

Darin spiegelt sich schon wieder, dass sich etwas tut in unserer Gesellschaft bei der Armut.

Bei vielen reicht die Rente nur gerade so

Laut Ehrmann kommen nicht nur Menschen zum Mittagessen, die Bürgergeld beziehen. Auch Leute aus der Mittelschicht seien dabei "und vor allem viele, viele Rentner". Die meisten Gäste seien im Durchschnitt zwischen 50 und 70 Jahre alt. Erst neulich sei ein älterer Mann an der Leonhardskirche vorbeigelaufen und habe das Plakat mit dem Hinweis auf die Vesperkirche gesehen. "Der fragte mich dann, ob denn jeder da kommen könne. Weil er sei jetzt in Rente und komme zwar schon über die Runden, aber er würde sich freuen, wenn er auch zur Vesperkirche kommen könne", so Ehrmann.

Die Stuttgarter Vesperkirche finanziert sich hauptsächlich über Spenden. Dazu kommt noch ein Zuschuss vom evangelischen Kirchenkreis Stuttgart und ein kleines eigenes Vesperkirchen-Budget. Neben Essen gibt es in der Stuttgarter Vesperkirche zum Beispiel auch eine ärztliche Versorgung, Fußpflege, eine Friseurin und Kulturprogramm.

In der Stuttgarter Vesperkirche gibt es neben dem warmen Mittagessen auch ein Vesper, das die Gäste mit nach Hause nehmen können. SWR

Stuttgart ist eine reiche Stadt - und trotzdem gibt es viele Arme

Wie viele Menschen in Stuttgart arm sind oder eben nur gerade so mit ihrem Geld auskommen, das ist schwer in Zahlen greifbar. Oft gibt es keine einheitlichen Statistiken, sondern nur Puzzlestückchen, die Ausschnitte zeigen. Neben der Vesperkirche geben die Tafel-Läden - also wo Menschen kostenlos oder sehr günstig Lebensmittel bekommen - hilfreiche Hinweise.

Die Tafeln in Stuttgart haben seit Sommer 2022 rund 40.000 Kunden pro Monat, so viele wie noch nie. Hinter jedem Kunden stehen im Schnitt 2,5 Angehörige, die mit versorgt werden. Das geht aus den Ergebnissen der Stuttgarter Armutskonferenz im Mai 2023 hervor. Beim Mittagstisch der Evangelischen Gesellschaft (eva) in Stuttgart werden jeden Tag 80 bis 100 Essen ausgegeben. Im Jahr 2022 hat die Stadt Stuttgart rund 80.000 Bonuscards ausgegeben, die Haushalte mit finanzieller Einschränkung bekommen. Rund 7.500 Menschen waren Anfang 2023 wohnungslos und in öffentlichen Unterkünften untergebracht. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein.

Was bedeutet Armut in Baden-Württemberg? Absolute Armut bezeichnet den Zustand, in dem existenzielle Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung nicht gedeckt werden können. An einem festen Geldbetrag lässt sich das nicht festmachen und ist auch von Region zu Region auf der Welt sehr unterschiedlich. Relative Armut Will man über Armut in einem reichen Land wie Deutschland und Baden-Württemberg sprechen, so ist die Herangehensweise über die relative Armut deutlich sinnvoller. Nach einem EU-Standard zur relativen Armut gelten Menschen dann als arm, wenn sie weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens ihrer Region zur Verfügung haben. Eine Person gilt also als armutsgefährdet, wenn sie im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung in ihrem Umfeld eine festgelegte Einkommensuntergrenze unterschreitet. Die Vergleichsgröße: Bundes- und Landesmedian Je nachdem, welcher Aspekt von Interesse ist, ist die Einkommensuntergrenze, die man zum Vergleich heranzieht, unterschiedlich. Will man die Lebensverhältnisse in einem Bundesland mit denen im Bund vergleichen, so schaut man auf den Bundesmedian - das mittlere Nettoeinkommen im Bundesschnitt. Lebensverhältnisse innerhalb eines Bundeslandes lassen sich dagegen besser per Landesmedian abbilden. Warum ist das so? Ein Beispiel: Menschen in Baden-Württemberg haben im Bundesvergleich die höchsten Einkommen zur Verfügung. Im Vergleich zum mittleren Einkommen im Bund galten 2021 rund 13,9 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg als von Armut bedroht. Zieht man dagegen den Landesmedian in Baden-Württemberg als Vergleichsgröße heran, so lag die Armutsgefährdungsschwelle im Land für einen Einpersonenhaushalt 2021 schon bei 1.220 Euro. Das ist angesichts der hohen Lebenshaltungskosten im reichen Baden-Württemberg ein deutlich realistischerer Wert. Und mit ihm liegt dann auch die Armutsgefährdungsquote in Baden-Württemberg um knapp drei Prozentpunkte höher. Das heißt: Im Vergleich zum mittleren Nettoeinkommen in Baden-Württemberg sind 2021 16,4 Prozent der Menschen im Land von Armut bedroht. Bundesweit galten 2021 16,6 Prozent der Menschen als armutsgefährdet. Übrigens: Als einkommensreich gilt, wer 200 Prozent mehr als das mittlere Nettoeinkommen zur Verfügung hat. In Baden-Württemberg waren das 2021 7,2 Prozent der Bevölkerung. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Die Vesperkirche in Stuttgart will Armut lindern. Dabei will sie nicht nur einfach die Menschen mit einem warmen Mittagessen satt machen, sondern wie jedes Jahr auch das Thema Armut in die Öffentlichkeit tragen. Es geht auch darum, dass Menschen mit kleinem Geldbeutel nicht ausgeschlossen werden. "Es muss Teilhabechancen für alle geben", sagt Pfarrerin Ehrmann. Bei Festen in Stuttgart sei zum Beispiel noch Luft nach oben, wenn es darum geht, dass auch günstige Angebote dabei sind. Konkret nennt Ehrmann auch die Aktion "obendrauf". Das bedeutet, dass man in einem Café einen Kaffee trinkt, aber zwei bezahlt. Jemand anders kann dann dafür einen kostenlosen Kaffee bekommen. Laut Ehrmann muss gegen Armut angegangen werden. "Sonst bricht unsere Gesellschaft immer mehr auseinander."

Die Hilfsbereitschaft für die Vesperkirche Stuttgart ist groß

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Es gibt wirklich viele Menschen, die ehrenamtlich in der Stuttgarter Vesperkirche mitarbeiten wollen. Schon nach zwei Wochen konnte das Anmeldetool wieder geschlossen werden, so die Diakoniepfarrerin. "Dann hatten sich schon genug Helfende gemeldet, nämlich um die 800 Menschen. Das ist wirklich schön."