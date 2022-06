Verpuffung in Wohnung - Frau verletzt, hoher Schaden

per Mail teilen

Durch eine Verpuffung ist in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Eine 55-jährige Bewohnerin wurde am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von 180.000 Euro. Nach Angaben der Polizei trat aus bislang unbekannter Ursache medizinischer Sauerstoff aus einer Sauerstoffflasche aus, die Frau ist auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Dieser habe sich sofort zu einer Verpuffung entzündet, die Wohnung im Untergeschoss habe voll gebrannt. Die 55-Jährige und vier weitere Bewohner des Hauses konnten eigenständig das Gebäude verlassen.