Ein Polizeihubschrauber hat am späten Montagabend im Bereich Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) einen vermissten Senior gesucht. Der 62-jährige Mann war laut Behörden aus einem Seniorenhaus in Murrhardt verschwunden. Mithilfe eines Zeugenhinweises fand ihn die Polizei unterkühlt aber unversehrt nachts am Bahnhof in Crailsheim.